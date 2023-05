Czym pachnieli Rzymianie? Naukowcy ustalili skład starożytnych perfum

Naukowcy z Uniwersytetu w Kordobie określili skład rzymskich perfum dzięki wyjątkowemu odkryciu. Wykonany z kwarcu, rzeźbiony flakonik z pozostałościami perfum, został znaleziony przez archeologów w urnie grobowej w Sewilli w Hiszpanii. Odkopano go jeszcze w 2019 roku, we współczesnej Carmonie. Teraz naukowcy opisali skład chemiczny substancji znajdującej się w środku.

Mniej więcej dwa tysiące lat temu w należącej do Cesarstwa Rzymskiego Hiszpanii, mieszkańcy używali perfum wytworzonych z olejków o piżmowo-kamforowym zapachu. Olejki te pozyskiwali m.in. z rośliny o nazwie brodziec paczulka (Pogostemon cablin). Olejek paczulowy jest do dziś powszechnie wykorzystywany w perfumiarstwie. Dotąd nie było jednak dowodów na to, że używano go też w granicach Imperium Romanum.