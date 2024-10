Zmasowany atak na Izrael. Iran użył broni hipersonicznej?

Jest to jedna z nowszych broni, jakie Iran ma w swoim arsenale. Z ogólnodostępnych informacji wynika, że do tej pory opracowano dwa warianty - Fattah 1, który został zaprezentowany w czerwcu zeszłego roku oraz Fattah 2 z pewnymi, nieomówionymi publiczne ulepszeniami.

To pierwszy tego typu pocisk Iranu, który wyróżnia się m.in. prędkością, jaką osiąga po wystrzeleniu - może być to nawet 13-15 Ma, czyli więcej niż chociażby w przypadku prędkość rosyjskich Kindżałów , których prędkość maksymalną szacuje się na nie więcej niż 10 Ma. Właśnie z tego powodu zwalczanie pocisków hipersonicznych jest bardzo trudne dla strony broniącej.

Warto przypomnieć, że arsenał rakietowy Iranu jest znaczący. Obejmuje również pociski balistyczne z rodziny Fateh-110 i Zolfaghar o zasięgu odpowiednio ok. 300 km i ok. 700 km oraz pociski balistyczne Ghadr-110 i Emad, które są bardziej zaawansowane. Charakteryzują się też możliwością odpalania z mobilnych wyrzutni, co ułatwia ich ukrycie i utrudnia zniszczenie ze względu na mobilność. Ghadr-110 zapewniają zasięg ok. 2 tys. km, a Emad ok. 1750 km. Są one rozwinięciem wciąż wykorzystywanych przez Iran pocisków balistycznych Shahab-3, które mają zasięg szacowany na 1300 km.