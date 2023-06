Iran chwali się pociskiem hipersonicznym. Fattah ujrzał światło dzienne

Iran od dłuższego czasu informował świat o trwających pracach nad krajowym hipersonicznym pociskiem balistycznym, co budziło niepokój Zachodu. We wtorek, 6 czerwca rozwiązanie ujrzało w końcu światło dzienne. Irańskie media państwowe opublikowały zdjęcia pocisku Fattah. Przedstawiono również jego możliwości. W teorii wydają się one dość imponujące, a sami Irańczycy uważają, że ich rozwiązanie jest lepsze od rosyjskich Kindżałów i Cyrkonów.