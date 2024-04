Złe wieści dla Ukrainy. Rosjanie ściągają posiłki

Zgodnie z przewidywaniami analityków i obserwatorów wojny w Ukrainie, Rosjanie wysyłają na front dodatkowe samoloty, które mają zrekompensować straty, jakie ponieśli w ostatnich tygodniach. Na udostępnionym w sieci nagraniu widać, że odebrali kolejne Su-34. Co to za maszyny?

Su-34 są uznawane za trzon rosyjskiego lotnictwa. To jedne z samolotów, jakie Rosjanie wykorzystują w Ukrainie w największej liczbie. W związku z tym są też najczęściej strącane przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. Efektywnie działała ona szczególnie na początku tego roku. Tylko w lutym udało się zestalić 10 rosyjskich Su-34, co stanowiło wynik nieosiągalny we wcześniejszych miesiącach.

Dodatkowe Su-34 dla rosyjskiej armii

W marcu br. Ukraiński ekspert lotniczy Walerij Romanenko przestrzegał jednak przed huraoptymizmem zauważając, że wróg ma nie tylko duże zapasy, ale ciągle produkuje te bombowce taktyczne. Potwierdzają to najnowsze informacje. Do rosyjskiego ministerstwa obrony dostarczono nową partię Su-34, która została już przygotowana do przekazania oddziałom biorącym udział w wojnie w Ukrainie.

Walerij Romanenko wyliczał, że produkcja Su-34 w 2022 r. i 2023 r. wyniosła po ok. 10 sztuk. W zależności od źródeł szacuje się, że Rosjanie posiadają obecnie od ok. 80 do nawet 120 sztuk Su-34, z czego znaczną część wykorzystują w Ukrainie. Starają się utrzymywać stałą liczbę tych bombowców na froncie, ponieważ pełnią one bardzo istotną rolę podczas ataków na ukraińskie miasta i wojsko.

To jedne z samolotów wykorzystywanych do zrzucania bomb lotniczych typu KAB. Ich masa może dochodzić do nawet 1500 kg. Przez część analityków są określane "cudowną bronią", przed którą Ukraińcy w zasadzie nie mają teraz obrony.

Bombowiec taktyczny Su-34

Bombowiec taktyczny Su-34 (Fullback w kodzie NATO) bywa klasyfikowany również jako samolot myśliwsko-bombowy. Powstał w latach 90. ubiegłego wieku z myślą o zastąpieniu Su-24. Może pełnić role rozpoznawcze i szturmowe.

Wymiary tej maszyny Rosjan to ponad 23 m długości i ponad 6 m wysokości. Przy napędzie w postaci dwóch silników AŁ-31F M1 pilot Su-34 jest w stanie osiągać prędkość do 1900 km/h i przenosić łącznie maksymalnie 8 t uzbrojenia podwieszanego. Poza nim dysponuje standardowym działkiem GSz-30-1 kal. 30 mm. Maksymalny zasięg tego samolotu wynosi natomiast ok. 4 tys. km, a maksymalny osiągany pułap dochodzi do ok. 17 tys m.

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski