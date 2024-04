Oddali Ukrainie wszystko co mieli. Teraz mocno żałują

Duńskie CAESARy to warianty większe i lepsze od standardowych. Wykorzystują podwozie Tatra w układzie 8x8 (zamiast Renault 6x6), mają przestronniejszą i opancerzoną kabinę oraz zautomatyzowany system ładowania. Wykorzystując armatę kal. 155 mm o długości lufy 52 kalibrów załoga może razić cele oddalone o nawet 42 km.

To dobrze oceniania broń, która sprawdza się także w Ukrainie. Żołnierze walczący na froncie chwalą CAESARy akcentując m.in. ich dużą mobilność, dzięki której są niemal nieuchwytne dla Rosjan. Z informacji podawanych przez Ukraińców wynika, że do tej pory stracili nie więcej ok. 10 proc. otrzymanych armatohaubic CAESAR (było ich znacznie więcej niż tylko omawiane egzemplarze z Danii).