Ekspert policzył samoloty Rosjan. "Dane nie napawają optymizmem"

Tylko w lutym br. Ukraińcom udało się zestalić 10 takich samolotów. To wynik, jakiego bardzo dawno nie odnotowano, ale problem w tym, że jest raczej wyjątkiem niż regułą. Bombowce taktyczne Su-34 są uznawane za trzon rosyjskiego lotnictwa. Walerij Romanenko zwrócił uwagę na fakt, że przed wojną Moskwa miała ich bardzo dużo, a ponoszone starty stara się na bieżąco uzupełniać.

Ile Su-34 pozostało Rosji?

- Tylko na przełomie lutego i marca nieprzyjaciel stracił 13 samolotów Su-34, a jego łączne straty wyniosły ok. 30 takich samolotów. Ich produkcja w 2022 r. to 10 sztuk, w 2023 r. powstało już od 6 do 8 takich samolotów. W rzeczywistości nie ponieśli więc żadnych znaczących strat - wylicza ekspert.

Walerij Romanenko stwierdził w rozmowie z ukraińskimi dziennikarzami, że rozpoczynając pełnoskalową inwazję na Ukrainę Rosja posiadała ok. 140 sztuk Su-34. Biorąc pod uwagę ten fakt oraz wprowadzane do służby kolejne egzemplarze Rosjanie nie mają powodów do niepokoju. W przeciwieństwie do Zachodu, którego takie "dane nie napawają optymizmem". Boleśniejszym ciosem w Rosję może być zniszczenie samolotu wczesnego ostrzegania dalekiego zasięgu A-50, ponieważ takich maszyn Moskwa ma już tylko kilka.

Najważniejsze cechy Su-34

Su-34 to bombowiec taktyczny, chociaż czasami jest klasyfikowany jako samolot myśliwsko-bombowy. Powstał w latach 90. ubiegłego wieku z myślą o zastąpieniu Su-24. Mierzy ponad 23 m długości i przy napędzie w postaci dwóch silników AŁ-31F M1 jest w stanie osiągać prędkość do 1900 km/h. Maksymalny zasięg tego samolotu to ok. 4 tys. km, a maksymalny osiągany pułap wynosi ok. 17 tys m.

Podstawowe uzbrojenie Su-34 stanowi działko lotnicze GSz-30-1 kal. 30 mm, ale samolot został przystosowany do przenoszenia do 8 t uzbrojenia dodatkowego na 12 wbudowanych węzłach.

Właśnie z tego powodu rosyjski bombowiec jest bardzo dużym problemem dla Ukraińców. Rosyjscy piloci bardzo często zrzucają ze Su-34 kierowane bomby lotnicze typu KAB, których masa może dochodzić do 1500 kg. Te stosowane przez pilotów Putina są zwykle mniejsze (ważą ok. 500 kg), ale i tak czynią znaczne szkody.

Poza odniesieniem się do Su-34, Romanenko skomentował również ostatnią katastrofę rosyjskiego wojskowego samolotu transportowego Ił-76 w pobliżu Iwanowa. Jak stwierdził, są to maszyny, które często mają stare silniki "po poważnych naprawach".

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski