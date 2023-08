"Zimna plama" na Atlantyku działa inaczej. Anomalia w oceanie

Zimna plama (cold blob) to część północnego Atlantyku, który zachowuje się wbrew globalnym trendom. Oceany trawi gorączka , a tam, w ostatnich stu latach, temperatura wody powierzchniowej spadła o ponad 17 stopni Celsjusza.

Naukowców niepokoi szczególnie AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation). Jest to system prądów oceanicznych, które transportują do Atlantyku wody z rejonów tropikalnych. Są one cieplejsze i słone, powinny więc topić w głębinach nadwyżki wody słodkiej. AMOC staje się jednak coraz mniej wydajny, a woda, która powinna zostać "zatopiona" i w ten sposób rozprowadzona po całym globie, pozostaje zimną plamą na Atlantyku.