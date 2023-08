Nowy gatunek wśród morskich stworzeń. Naukowcy znaleźli jego kuzynów

Antarktyczny potworek ma około 20 cm długości i dysponuje imponującą ilością 20 ramion. Nie jest więc maleńki, ale spotkać go niezmiernie trudno. Żyje w zimnych wodach oceanicznych i to na znacznych głębokościach. Osobniki, które udało się wyłowić, wydarto morzu sięgając na 65 – 1170 metrów w jego głąb.

Bez wątpienia bezkręgowce były jednak wyjątkowo tajemnicze i przez 16 lat od pierwszego odkrycia naukowcy nie byli pewni z czym mają do czynienia. Dopiero wiele analiz anatomii oraz badań DNA pozwoliło się ustalić, że morskie stworzenie ma znanych człowiekowi krewnych.

Podobnie jak wszystkie rozgwiazdy i jeżowce, należą do klasy Crinoidea, ale najbliżej im do jedynej znanej antarktycznej gwiazdy pierzastej: Promachocrinus kerguelensis.

Tak jak ona, wyłowione w rejonie Antarktydy stworzenie, dryfuje w oceanicznej toni, kierując ku górze delikatne, długie ramiona o pierzastej strukturze. To jednak nie wszystko, co morski stwór ma na pokładzie. Kolejne, krótsze tzw. ramiona cirri wyrastają także z centralnej części jego ciała.

Są one guzkowate, a kiedy stworzenie morskie płynie, kieruje je wyraźnie w dół. Ich funkcja nie została jednoznacznie określona przez naukowców, ale istotnym w tej kwestii mogą być pazurki, w które wyposażone są końcówki ramion cirri.

To podobieństwa i różnice zadecydowały o szczególnym miejscu arktycznego znaleziska w królestwie zwierząt. Tajemnicze stworzenie zostało uznane za przedstawiciela nieznanego dotychczas gatunku Promachocrinus fragarius.

Oznacza to, że jest truskawkową antarktyczną gwiazdą pierzastą, co wydaje się być przypadkowe. Podobieństwo do owocu, który odpowiada za nazwę gatunkową potworka (fragarius – truskawka) trudno bowiem zauważyć. Doskonale oddaje jednak jego tajemniczość.