Oceany zmieniają kolor. Wszystko przez ocieplanie się klimatu

Wcześniej badacze sądzili, że w wyniku ocieplania klimatu oceany mogą zmienić swój kolor, ale stanie się to dopiero za dziesiątki lat. – Wpływamy na ekosystem w sposób, jakiego wcześniej nie przewidzieliśmy – mówi główny autor badań B. B. Cael, naukowiec zajmujący się oceanami i klimatem w National Oceanography Centre w Southampton w Wielkiej Brytanii.

Ocean może zmienić kolor z wielu powodów, na przykład gdy na jego powierzchnię wypływają składniki odżywcze, które prowadzą do zakwitu fitoplanktonu, zawierającego chlorofil. Badając długości fal światła słonecznego odbijanego przez wodę, naukowcy mogą oszacować, ilość chlorofilu, a tym samym fitoplanktonu i alg.

Teoretycznie wraz ze wzrostem temperatury wody, więcej powinno być w niej żywych organizmów. Jednak ilość chlorofilu na powierzchni oceanów może się zmieniać z roku na rok, co utrudnia odróżnienie długofalowych procesów od dużych naturalnych wahań. Naukowcy sądzili, że wykrycie jakichkolwiek trendów może zająć nawet czterdzieści lat.

Sprawę komplikuje też fakt, że do tej pory satelity badały kolor oceanów na różne sposoby i teraz nie można połączyć zebranych danych. Zespół Caela postanowił przeanalizować informacje z MODIS, czujnika znajdującego się na pokładzie satelity Aqua NASA, który został wystrzelony w 2002 roku i nadal krąży wokół Ziemi, znacznie przekraczając przewidywany sześcioletni czas użytkowania.

– Teraz pytanie brzmi, co powoduje, że oceany stają się bardziej zielone. Prawdopodobnie nie jest to bezpośredni efekt wzrostu temperatury powierzchni wód, ponieważ obszary, w których zaobserwowano zmianę koloru, nie pokrywają się z obszarami, w których temperatura wzrosła – twierdzi Cael.

Zmiana może mieć coś wspólnego z dystrybucją żywności w oceanach. Ocieplanie się górnych warstw wody utrudnia składnikom odżywczym wydostanie się na powierzchnię, zatem przeżyć może głównie mniejszy fitoplankton. Prowadzi to do ogólnych zmian w ekosystemach i kolorze wody. Ale to tylko jedna z koncepcji.