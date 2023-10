Ziemia kończy z epoką lodowcową. To będzie klimatyczny moment zero

Na co dzień trudno to zauważyć, ale klimat na planecie Ziemia to zazwyczaj jakiś etap epoki lodowcowej. W skali tysięcy lat długie okresy srogiego zimna przerywane są krótkim czasem panowania wyższych temperatur. Biorąc pod uwagę taką skalę, od około 2,5 miliona lat żyjemy w czwartorzędowej epoce lodowcowej, a dokładnie jej schyłkowej fazie. W ziemskiej atmosferze dzieje się jednak coś tak nietypowego, że może się to niebawem zmienić.