Dlaczego dwutlenek węgla i metan jest tak ważny w kosmosie? Naukowcy szukają życia

K2-18b to egzoplaneta. Oznacza to, że krąży ona wokół innej gwiazdy niż Słońce. W dużym skrócie jest to planet innego układu. Została ona odkryta w 2015 r. przez misję K2 realizowaną przez Kosmiczny Teleskop Keplera (Kepler Space Telescope, KST). K2-18b jest niewielka – jest mniejsza niż Neptun w naszym układzie gwiezdnym. Jednak co ciekawe, samo ciało niebieskie jest ok. ośmiu razy cięższe niż Ziemia. K2-18b krąży wokół czerwonego karła, który jest znacznie chłodniejszą gwiazdą niż nasze Słońce, jednak znajduje się w strefie, która sprzyja osiedlaniu. Nie jest tam zbyt ciepło, ani zbyt zimno. Warunki takie sprzyjają utrzymywaniu się tam ciekłej wody, a nie tylko lodu lub pary.