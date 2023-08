Zmierzch ludzkiej cywilizacji. Ekspert wskazał objawy kryzysu

Na świecie żyje obecnie ponad 8 miliardów ludzi. Jeszcze 200 lat temu było nas osiem razy mniej. Jest to bezprecedensowy skok liczebności w całej historii gatunku ludzkiego, ale według Williama E Reesa chwilowy. Zbliża się zmierzch naszej cywilizacji, który rozpocznie się od kryzysu gospodarczego.

Zauważa, że wciąż rosnąca ilość ludności jest efektem konsumpcji zasobów naturalnych. Boom demograficzny, który zapoczątkowała rewolucja przemysłowa, skończy się jednak już w tym stuleciu. Będzie to skutkiem globalnego spowolnienia gospodarczego, na które gatunek ludzki zareaguje jak na utratę siedliska.

Według Reesa wszystkie gatunki zwierząt, w tym człowiek, ograniczają swoją liczebność w momencie, kiedy dostępne im siedliska przestają spełniać ich potrzeby. Zanim to nastąpi wykorzystują je jednak aż do momentu degradacji i właśnie to czyni obecnie Homo Sapiens.