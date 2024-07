Zgadniesz, który jest prawdziwy? To nie takie proste

Przypomnijmy, że myśliwce F-16, które już w nadchodzących tygodniach mogą pojawić się w Ukrainie, to sprzęt zdolny do przenoszenia broni na dziewięciu podskrzydłowych węzłach uzbrojenia. Można na nich zamontować m.in. pociski kierowane powietrze-ziemia AGM-65 Maverick, ale też szereg innych rakiet lub bomb o masie nawet 900 kg.

F-16 są uznawane za wyjątkowo zwrotne maszyny. Rozpędzają się bowiem do prędkości ok. 2500 km/h i ważą tylko 8 t. Maksymalny zasięg do pełna zatankowanego F-16 sięga z kolei 3200 km, natomiast z uwzględnieniem dodatkowego zbiornika można tę wartość zwiększyć do 4200 km.