Zestrzelili wrogi pocisk. Pierwsze tej wojny użycie systemu "Arrow"

Izraelska armia 31 października ogłosiła pierwsze wykorzystanie kompleksu "Arrow" od wybuchu wojny z Hamasem, która rozpoczęła się 7 października. Według komunikatu rakieta wystrzelona z wyrzutni kompleksu "Arrow" unieszkodliwiła pocisk balistyczny wysłany z terytorium Jemenu w okolicy Morza Czerwonego, zanim cel zdołał naruszyć izraelską granicę. System ten jest najbardziej zewnętrzną warstwą infrastruktury obrony powietrznej Izraela, posiadającą największy zasięg (do 2000 km od chronionego obszaru), na bliższym zasięgu działają systemy takie jak Proca Dawida (do 300 km) i Żelazna Kopuła (do 70 km), które opisaliśmy już w osobnym tekście.