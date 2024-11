Zbroją się na potęgę. Znów wybrali tak jak Polska

Do Rumunii systematycznie docierają kolejne z 32 myśliwców F-16, które zostały kupione od Norwegii. Dołączają one do 17 takich maszyn, które Rumunii udało się odebrać już wcześniej z Portugalii. To właśnie F-16 zastąpiły w tamtejszych siłach powietrznych m.in. sowieckie MiG‑21, ale mimo tego F-16 są jedynie rozwiązaniem przejściowym, do czasu aż Bukareszt dobierze wszystkie F-35A Lightning II.

Rumunia kupuje F-35A Lightning II

Zakup nowoczesnych amerykańskich myśliwców, na które podstawiła również m.in. Polska, potwierdzono poprzez podpisanie tzw. LOA (Letter of Acceptance) w ramach procedury Zagranicznej Sprzedaży Wojskowej (FMS). Dokument podpisali rumuński minister obrony Angel Tilvar oraz Kathleen Kavalec, ambasadorka Stanów Zjednoczonych w Rumunii.

- To najważniejszy kontrakt zbrojeniowy podpisany przez Rumunię po rewolucji w 1989 r. - powiedział cytowany przez media premier Rumunii Marcel Ciolacu.

Jednocześnie, jak podaje portal Hotnews.ro, jest to najbardziej kosztowny zakup wojskowy w historii Rumunii. Kontrakt opiewający na ok. 6,5 miliarda dolarów obejmuje zakup 32 samolotów, wsparcie logistyczne, szkolenia, a także części zamienne oraz amunicję. Pierwsze F-35A Lightning II mają dotrzeć do Rumunii ok. 2030 r.

Jeden z najbardziej zaawansowanych samolotów bojowych

Amerykanie opracowali tę maszynę jako wielozadaniowy myśliwiec o charakterystyce stealth co oznacza, że jest trudny do wykrycia przez wrogie radary. Dodatkowo posiada on narzędzia pozwalające na prowadzenie działań z zakresu wojny elektronicznej.

Może być jednak również nośnikiem broni konwencjonalnej, w tym m.in. bomb kierowanych, pocisków powietrze-powietrze AIM-9X Sidewinder i AIM-132 ASRAAM oraz pocisków powietrze-ziemia, takich jak np. AGM-65 Maverick czy Storm Shadow. W standardzie posiada działko strzeleckie kal. 25 mm.

Rumuni podkreślają, że te zaawansowane samoloty bojowe osiągają szczyty technologii lotniczej na świecie, oferując zdolności do współdziałania z sojusznikami NATO. F-35 są uznawane za niezbędne we współczesnych operacjach wojskowych ze względu na swoją szybkość (osiągają prędkość do 1,8 Ma, czyli ponad 2200 km/h) i zwinność. Zgodnie z deklaracją rumuńskiego ministra obrony, będą one nie tylko symbolem potęgi rumuńskich sił powietrznych w rejonie Morza Czarnego, lecz także kluczowym elementem narodowej strategii obronnej.