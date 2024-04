Pierwszy polski F‑35A na linii produkcyjnej. Maszyny bez biało-czerwonej szachownicy

Lockheed Martin informuje, że pierwszy F-35 dla Polskich Sił Powietrznych na początku kwietnia został podniesiony za pomocą suwnicy ze stanowiska elektronicznego montażu, gdzie przednia i tylna sekcja kadłuba zostały połączone z centralnym kadłubem skrzydła. Myśliwiec przejdzie teraz do fazy montażu końcowego. Na tym etapie zostaną dodane do niego powierzchnie sterowe, zamontowany silnik, a także systemy końcowe.

W styczniu 2020 r. ówczesny szef MON, Mariusz Błaszczak podpisał umowę o wartości 4,6 mld dolarów na zakup 32 wielozadaniowych myśliwców piątej generacji F-35A wraz z pakietem szkoleniowym i logistycznym dla Sił Powietrznych. Dostawy tych maszyn najprawdopodobniej rozpoczną się na początku 2026 r. i zostaną zrealizowane do 2030 r. Co ciekawe, polskie F-35 nie będą posiadały dobrze znanej z innych wojskowych samolotów szachownicy. Gen. Władysław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na platformie X wyjaśnił, co stoi za taką decyzją.

Gen. Kukuła napisał, że na polskich myśliwcach F-35 zastosowana zostanie szachownica w skali szarości określonej technologią krycia. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego podkreślił, że to świadoma decyzja. Zmiana kolorów szachownicy ma wpływać na prawdopodobieństwo wykrycia myśliwców. Gen. Kukuła dodał też, że zmieniane są przepisy w tym zakresie - "zmiana regulacji dla F-35 otwiera drogę do podobnych zmian na innych platformach. W przypadku F-35 to konieczność również technologiczna. W przypadku innych platform to potrzeba bardziej taktyczna. Rekomendacje do ewentualnych zmian w rękach gen. Nowaka i jego ludzi".