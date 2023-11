Zbroją się na potęgę. Pierwsza partia JLTV przypłynęła nad Morze Czarne

"Dostawa jest pierwszym z dwóch etapów, dodatkowe pojazdy objęte umową mają zostać dostarczone do 2025 r. Program JLTV stanowi tylko jeden z aspektów silnej dwustronnej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa między Rumunią a Stanami Zjednoczonymi" – podała w krótkim oświadczeniu ambasada USA w Rumunii.

JLTV są produkowane przez koncern Oshkosh i zaliczane do jednych z najlepszych wozów w tej kategorii sprzętu. Mają ok. 6 m długości oraz 2,5 m szerokości. Zapewniają bardzo dobrą mobilność, są w stanie osiągać prędkość do 110 km/h oraz poruszać się także po trudniejszych terenach z racji napędu 4x4 i niezależnego systemu zawieszenia TAK-4i.