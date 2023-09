Wkrótce dotrą nad Morze Czarne. Właśnie szykują się do startu

Rumuński minister obrony przypomniał, iż jego kraj zakupił z Norwegii 32 myśliwce F-16 za cenę 388 mln euro. Mają znajdować się one w bardzo dobrym stanie technicznym. Planowane modernizacje będą sprowadzać się głównie do zainstalowania modułów kryptograficznych KIV-78 oraz KY-58M. Sprawią one, że piloci będą mieli zapewnioną bezpieczną komunikację radiową z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów szyfrowania oraz możliwość skuteczniejszego identyfikowania przyjaznych obiektów nawet w zatłoczonej przestrzeni powietrznej.

Pierwsze F-16 dotrą do Rumunii już pod koniec tego roku. Okazuje się jednak, że będzie to tylko pierwsza partia obejmująca prawdopodobnie 8 egzemplarzy. Nie jest jasne, kiedy zakończy się cała transakcja. Niektórzy dziennikarze sugerują, że może być ona rozciągnięta nie tylko na cały 2024 r, ale również na przynajmniej część 2025 r.

- Nie wszystkie F-16 z Norwegii przybędą w tym samym czasie. (...) Pierwsza partia będzie składać się prawdopodobnie z 8 samolotów F-16, przylecą one do nas pod koniec tego roku" - powiedział rumuński minister.

Rumunia jest krajem wchodzącym w skład koalicji mającej na celu zapewnienie F-16 Ukrainie . To właśnie w tym kraju powstanie baza szkoleniowa dla pilotów wytypowanych przez Kijów do obsługi tych maszyn.

F-16 to najpopularniejszy samolot bojowy na świecie. Ma prawie 15 m długości i niemal 10 m rozpiętości. Osiąga prędkość do 2 Ma (ponad 2100 km/h). Może operować na pułapie do 15 tys. m. Uzbrojenie obejmuje standardowe sześciolufowe działko M61 Vulcan kal. 20 mm., ale poza nim F-16 może przenosić podwieszane pociski rakietowe AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM, AGM-84D Harpoon, a także bomby CBU-87, CBU-89, GBU-10, GBU-12, Paveway lub JDAM. Samolot posiada też systemy do walki elektronicznej.