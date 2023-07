Zbroją się na potęgę. Kupują ten sam sprzęt co Polska

Rumunia jest jednym z tych państw europejskich, w których dokonują się największe zmiany w kwestii podejścia do wyposażenia armii. Bukareszt odchodzi od długo stosowanego radzieckiego sprzętu, zamiast którego stawia na zdecydowanie nowsze i bardziej zaawansowane jednostki. Ogłoszono już zakup transporterów Piranha V , lekkich pojazdów opancerzonych JLTV czy myśliwców F-16 . Do coraz bardziej imponującej listy należy dopisać także amerykańskie czołgi Abrams oraz południowokoreańskie armatohaubic K9 Thunder.

Czołgi Abrams, które już docierają do Polski w ramach naszej umowy z Amerykanami, budzą w ostatnim czasie duże zainteresowania. Każda tego typu jednostka posiada silnik o mocy aż 1500 KM i jest w stanie rozwijać prędkość do ok. 70 km/h na drodze i ok. 45 km/h w terenie. Pierwsze warianty posiadały armatę 105 mm, ale z czasem zastąpiono ją armatą 120 mm o znacznie większej sile rażenia. Takie warianty chce Rumunia. Dodatkowo na wyposażeniu czołgu Abrams znajdują się karabiny maszynowe 12,7 mm oraz 7,62 mm, a przede wszystkim dobre pancerze (zwłaszcza w wersjach ze zubożonym uranem, którymi jednak USA nie dzieli się z innymi).