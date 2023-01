Własna broń spada Rosjanom na głowy. Ta strata kosztowała 6 mln dolarów

Co jakiś czas w mediach pojawiają się informacje, że rosyjskie rakiety nie trafiły w cel, a precyzyjniej mówiąc, nawet do tego celu nie dotarły, bo spadły jeszcze na terytorium Rosji. Do listy takich rakiet można dopisać również drony. W środę, 11 stycznia w obwodzie biełgorodzkim spadł dron bojowy Forpost. To dość dotkliwa strata, bo jedno takie urządzenie może kosztować nawet 6 mln dolarów.