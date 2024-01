F‑16 zmienią bieg wojny? Rzecznik sił powietrznych Ukrainy mówi wprost

To, co niepokoi ukraińskich wojskowych i ekspertów, to liczba egzemplarzy F-16, jakie trafią do Ukrainy. Jurij Ihnat stwierdził, że zwycięstwa nie dadzą "dwa, trzy samoloty". Zachodni sojusznicy do tej pory zadeklarowali gotowość przekazania kilkudziesięciu takich maszyn, ale i one mogą nie wystarczyć. Zasugerował to generał Mykoła Małomuż.