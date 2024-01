Czego Ukraina potrzebuje, aby wyzwolić Krym? Ekspert nie ma wątpliwości

Petro Czernyk przypomniał, że najważniejsze w odbiciu Krymu będzie zniszczenie mostu krymskiego oraz przejęcie kontroli w powietrzu nad odkupowanym półwyspem. Obydwa cele będą możliwe do zrealizowania w przypadku dostaw odpowiedniej broni z Zachodu. Chodzi przede wszystkim o myśliwce F-16, a także o pociski dalekiego zasięgu.

F-16 kluczowe przy próbie odbicia Krymu

– Trzeba zniszczyć most krymski. Jeśli tak się stanie, będziemy w stanie osiągnąć ten strategiczny cel. Ponadto konieczne jest zamknięcie przestrzeni powietrznej nad półwyspem i zestrzelenie wszystkiego, co się tam porusza. Trzeba zatopić wszystkie duże okręty desantowe. Jest to całkiem możliwe w przypadku F-16, są dobre pociski o zasięgu do 900 km. Oznacza to, że samolot nie wejdzie nawet w strefę ryzyka zestrzelenia przez wroga – powiedział na antenie ukraińskiego radia.

Również inni eksperci oceniali wcześniej F-16 mianem kluczowej pomocy dla Ukrainy. Wielu z nich zaznacza jednak, że nie wystarczy zadeklarowane do tej pory kilkadziesiąt sztuk. Pełną dominację w powietrzu nad Rosjanami może zapewnić dopiero ok. 120 myśliwców F-16. Sugerowali to m.in. generał Mykoła Małomuż oraz rzecznik sił powietrznych Ukrainy Jurij Ihnat.

Ważne cechy F-16

F-16 to maszyny, które mogą rozwijać prędkość do 2 Ma (ponad 2100 km/h) i operować na pułapie do 15 km. W standardzie posiadają sześciolufowe działko M61 Vulcan kal. 20 mm, ale ich bardzo ważną cechą jest możliwość przenoszenia szerokiej gamy uzbrojenia dodatkowego. Chodzi m.in. o pociski rakietowe powietrze-powietrze AIM-120 AMRAAM, AIM-9 Sidewinder, AGM-88 HARM, AGM-65 Maverick, pociski przeciwokrętowe AGM-84D Harpoon i Penguin, a nawet bomby CBU-87, CBU-89, GBU-10, GBU-12, Paveway lub JDAM.

Zdaniem Petro Czernyka, Stany Zjednoczone wraz z sojusznikami mają wystarczająco dużo odpowiedniej broni, aby rozwiązać problem z Krymem. Nie decydują się jednak na jego ostateczne kroki z uwagi na, nieuzasadnione zdaniem Ukraińca, obawy przed rozszerzeniem się trwającego konfliktu.

Kijów zaczyna upatrywać swojej szansy także w innych zachodnich myśliwcach, które mogłyby dołączyć do F-16. Czynione są starania o pozyskanie także szwedzkich JAS 39 Gripen i francuskich Mirage-2000D, a nawet australijskich F/A-18 Hornet.

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski