Zaraz przeleci obok Ziemi. Czy stanowi zagrożenie?

Skaliste asteroidy stale przecinają rozległe połacie naszego Układu Słonecznego i w dużej części są pozostałościami po wczesnych etapach jego formowania się. Według wyliczeń na wrzesień 2023 roku znana nam liczba tych obiektów przekracza 1,3 miliona. Choć niewiele z nich ma rozmiary, dzięki którym można by zaliczyć je w poczet "Zabójców Planet", to nawet takie, jak mijająca nas w niedzielę (10 września) asteroida QF6 może doprowadzić do wielu szkód.