Sonda DART zderzyła się z asteroidą. Tak NASA chce bronić Ziemi

DART to pierwsza w historii misja, która ma za zadanie sprawdzić, czy jesteśmy w stanie obronić ludzkość przed dużymi ciałami niebieskimi, znajdującymi się na kursie kolizyjnym z Ziemią. Zgodnie z planem, ważąca 550 kg sonda zderzyła się w nocy z 26 na 27 września z dużą asteroidą.

Misja rozpoczęła się 10 miesięcy temu, a przygotowania trwały siedem lat. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł ok. 330 mln dolarów. Sonda DART została wyniesiona na orbitę w listopadzie ub. r. przez rakietę SpaceX . Według informacji przekazanych przez NASA, pojazd zdołał uderzyć w asteroidę z prędkością hipersoniczną 24 tys. km/h.

Dimorphos to ciało niebieskie o średnicy 160 m, które porusza się wokół większej asteroidy Didymos (jej średnica wynosi 780 m). Misja polegała na zmianie trajektorii kosmicznej skały. Naukowcy spodziewali się, że w wyniku zderzenia orbita Dimorphos zostanie spowolniona o ok. 1 proc. i zbliży się do orbity Didymos.