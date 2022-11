Zabójcy planet w okolicy Ziemi. Asteroidy ukrywał blask Słońca

Jak donosi Live Science, nowe odkrycie astronomów może być niepokojące z tego względu, że asteroidy o takich rozmiarach są zdolne do wywołania masowego wymierania w skali całej planety. Co ciekawe, obiekty te ukrywały się w blasku Słońca. Odpowiedzialny za niedawne znalezisko Scott Sheppard jest astronomem z Carnegie Institution for Science. Naukowiec udzielił komentarza z dodatkowymi wyjaśnieniami.