Kometa Nishimura widoczna gołym okiem. To może być jedyna taka okazja

Profesor Brad Gibson, astrofizyk z Uniwersytetu w Hull, w rozmowie z serwisem Sky News powiedział, że takie obserwacje komet zdarzają się średnio raz na dziesięć lat. Oznacza to, że dla wielu z nas oglądanie Nishimury może być "jedyną w życiu okazją", aby podziwiać to niezwykłe widowisko.

Sky News zwraca uwagę, że Nishimura znajdzie się najbliżej Ziemi we wtorek, 12 września. Tego dnia od naszej planety będzie ją dzieliła odległość 120 milionów kilometrów. Astronomowie uspokajają jednak, że z analiz orbity oraz prędkości komety wynika, że nie stanowi ona żadnego zagrożenia dla Ziemi. Co więcej, Nishimura już 17 września może zakończyć swój żywot. Ma to związek ze zbliżeniem się komety na odległość ok. 75 milionów kilometrów do Słońca. Eksperci nie wykluczają, że takie spotkanie będzie oznaczało jej zagładę.