Zaniepokojenie w NATO. Dostrzeżono nowe zagrożenie dla okrętów

"Innowacyjne wykorzystanie przez Ukrainę systemów bezzałogowych na Morzu Czarnym pokazuje strategiczną wartość dronów na spornych wodach. Bez wątpienia było to ostrzeżenie dla NATO i powiązanych z Sojuszem marynarek wojennych. (...) Zdolności stosunkowo małych, zwinnych, niedrogich dronów do wpływania na działania morskie zwiększyły zainteresowanie NATO wzmocnieniem morskich zdolności bezzałogowych Sojuszu" – powiedział Michael Stewart.

Początkowo ukraińskie drony nawodne były konstrukcjami improwizowanymi, ale szybko zaczęto budować bardziej zaawansowane jednostki. Jednym z dronów, z których Ukraińcy korzystają teraz najczęściej jest Magura V5. To jednostka o długości ok. 5,5 m i szerokość ok. 1,5 m. Rozwija prędkość ok. 80 km/h, przenosi do 320 kg ładunku (np. materiałów wybuchowych) i może pokonać jednorazowo nawet 800 km.