Też kupują abramsy. Ale zapewnili sobie coś więcej niż Polska

Rumunia chce zostać drugim - po Polsce - największym użytkownikiem abramsów w Europie . Już w zeszłym roku stało się jasne, że sięgnie po 54 czołgi Abrams M1A2 SEPv3, a łącznie w kolejnych latach ma zamiar wprowadzić do służby kilkaset nowych czołgów. Poza abramsami mogą być to południowokoreańskie K2 Black Panther .

Szczególnie mocno akcentowany jest fakt, że 220 mln dol. będzie przeznaczone na modernizację trzech rumuńskich zakładów produkcji amunicji. Minister gospodarki Rumunii Radu Oprea potwierdził, że chodzi o amunicję kal. 120 mm i kal. 155 mm . Dzięki temu Rumunia zostanie jedynym w Europie producentem pocisków do czołgów Abrams.

M1A2 SEPv3, względem poprzedników, ma do zaoferowania liczne usprawnienia. Dotyczą one m.in. układu elektrycznego, systemów komunikacji, FLIR (narzędzia pozwalającego prowadzić obserwację w trudnych warunkach), a także systemu ochrony aktywnej Trophy i konstrukcji mocowań pancerza reaktywnego. M1A2 SEPv3 jest napędzany silnikiem o mocy 1500 KM, dzięki któremu rozpędza się do ponad 60 km/h.