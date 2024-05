Zajrzeli do rakiety Rosjan. Kubeł zimnej wody dla całego świata

BBC przypomina incydent z pierwszych dni 2024 r. w Ukrainie. Jeszcze 2 stycznia tamtejsza inspektor ds. uzbrojenia Krystyna Kimachuk dowiedziała się, że w Charkowie znaleziono pocisk, jakiego dotąd nie widziano na froncie. Szybko postanowiono zbadać każdy element znalezionego warku rakiety. Kimachuk zaleciła rozmontowanie tego, co pozostało po ostrzale, do ostatniej śrubki.

Na części łuski znaleziono wybity numer 112, który – jak wyjaśnia BBC – z uwagi na stosowany w Korei Północnej tzw. kalendarz dżucze, oznacza rok 2023. To natomiast sygnał, że znaleziona rakieta była fabrycznie nowa – wyprodukowana niedługo przed dotarciem jej do Rosji i wystrzeleniem w stronę Charkowa.

Co również istotne, Rosjanie mają mieć w swoim arsenale potężny zapas broni z Korei Północnej. Eksperci z brytyjskiego think-tanku RUSI szacują, że jeszcze w ubiegłym roku do Rosji miało trafić niemal 7 tys. kontenerów, w których znajdowało się ponad milion pocisków artyleryjskich i rakiet . Dzięki nim Rosjanie mają być w stanie prowadzić ataki z wykorzystaniem taktyki opartej o masowe ostrzały wielu miejsc jednocześnie.

Jeśli zaś chodzi o same pociski Pjongjangu, których używają Rosjanie, przede wszystkim są to rakiety KN-23 (Hwasong-11Ga), których produkcję rozpoczęto w 2018 r. Jednocześnie wraki właśnie tej rakiety znajdowano wcześniej w Ukrainie. To pociski, które wizualnie przypominają rosyjskie Iskandery-M. Mierzą ok. 9 m długości i osiągają ok. 1 m średnicy. Za ich napęd odpowiada ta sama jednostka, którą wykorzystano w starszej konstrukcji KN-11, jednak nie jest znana maksymalna prędkość KN-23.