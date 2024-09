Ukraińcy ocenili moździerz z Polski. Ta opinia szybko pójdzie w świat

Decyzja o dostarczeniu do Ukrainy samobieżnych moździerzy M120 RAK została podjęta w kwietniu 2023 r., ale pierwsze z tych pojazdów pojawiły się na froncie dopiero w grudniu 2023 r. Chociaż nagrania z nimi nie są często publikowane w mediach społecznościowych, moździerze produkowane przez Hutę Stalowa Wola zostały wdrożone do służby w ukraińskiej armii i okazały się jej wymiernym wzmocnieniem.

Załogi korzystające z tych polskich pojazdów pracują zazwyczaj w odległości 5-6 km od głównej linii frontu i wykorzystują je do wspierania działań szturmowych. "Na tym dystansie M120 RAK trafia doskonale" - twierdzi ukraiński wojskowy.

Samobieżne moździerze M120 RAK są cenione jednak nie tylko za efektywność prowadzonego ognia i systemem zarządzania walką TOPAZ , ale również za mobilność i szybkie przechodzenie z pozycji transportowej do bojowej. Ukraińscy doceniają również oferowaną przez nie opcję strzelania w trybie MRSI (Multiple Rounds Simultaneous Impact).

M120 RAK to konstrukcja bazująca na kołowym podwoziu transportera KTO Rosomak, z silnikiem o mocy prawie 500 KM, która zdaniem Ukraińców jest w stanie osiągać prędkość maksymalną nawet nieco ponad 100 km, co jest wartością wyższą niż podaje producent. Cytowany przez Defence Express dowódca załogi o znaku wywoławczym "Bob" twierdzi, że właśnie to pozwoliło podczas jednej misji uciec przed atakiem rosyjskich dronów.