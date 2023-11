Zaczęło się? Rosjanie znów atakują dronami

Choć Shahedy-136 są wykorzystywane na froncie od dawna, nadal nie jest znana ich pełna specyfikacja. Podaje się jednak, że długość pojedynczego bezzałogowca wynosi 3,5 m, natomiast rozpiętość skrzydeł to 2,5 m. Shahed-136 używa do napędu jednostki Limbach L550E, która generuje moc na poziomie 50 KM i rozpędza konstrukcję do prędkości 185 km/h. Zasięg tej amunicji krążącej wynosi ok. 1 tys. km, choć niektóre źródła podają, że jest to nawet 2,5 tys. kg. Masa głowicy bojowej Shaheda-136 to z kolei ok. 40 kg.