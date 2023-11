Odparowuje ludzi żywcem. Rosjanie pokazali cenną stratę

Widoczny na nagraniach TOS-1A to system artylerii rakietowej, którego produkcję rozpoczęto pod koniec lat 80. ubiegłego wieku, w 1987 r. Sprzęt często nazywany jest też ciężkim miotaczem ognia, a to ze względu na przystosowanie TOS-1A do używania pocisków termobarycznych do ostrzału.