Zachód ma problemy z czołgami. Co z pomocą dla Ukrainy?

Zamiar przekazania wymienionych jednostek na front politycy Danii i Holandii potwierdzili już w kwietniu. Po ustaleniach z Niemcami oraz przedstawicielami firmy Rheinmetall udało się podpisać stosowną umowę. Koncern zbrojeniowy przystępuje do prac, ale podkreśla, że zajmą one dużo czasu. Kiedy ukraińska armia może zostać wzmocniona tymi czołgami?

Dania i Holandia zaliczają się do grona państw najmocniej zaangażowanych w pomoc Ukrainie. Są w tzw. koalicji czołgowej. W jej ramach udało się wygospodarować m.in. ponad 100 sztuk czołgów Leopard 1A5 , które powoli zaczynają trafiać na front.

Firma Rheinmetall wspomniała za to o możliwych terminach dostaw. Pierwszy z przygotowywanych czołgów Leopard 2A4 ma zostać dostarczony Ukrainie w styczniu 2024 r. Pozostałe będą przekazywane "w ciągu roku". Oznacza to, że omawiana pomoc póki co pozostaje dla Ukraińców melodią przyszłości.