Do Ukrainy trafią czołgi wycofane z armii wymienionych państw (przede wszystkim z duńskiej) we wcześniejszych latach. Wedle ostatnich doniesień miało być ich 80. Finalnie większa liczba może być pokłosiem nie tylko znalezienia dodatkowych egzemplarzy, ale też sprawnie postępujących przeglądów oraz modernizacji, które trwają w niemieckich zakładach zbrojeniowych.

Maksymalna prędkość, jaką może rozwinąć ten ważący niemal 40 ton czołg to ok. 65 km/h na twardej nawierzchni oraz ok. 40 km/h w terenie. Zasięg to z kolei nie więcej niż 600 km na drogach i 450 km w terenie.