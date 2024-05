Rosjanie rezygnują ze swojego sportu. Powód: brak czołgów

Znany z Rosji biathlon czołgowy to dyscyplina sportowa wymyślona przez Moskwę i która odbywała się regularnie każdego roku od 2013 r. aż do 2023 r. Wtedy bowiem Federacja Rosyjska po raz pierwszy odwołała zawody, a teraz robi to ponownie. Powodem tej decyzji ma być brak czołgów.