Znaleźli tajemniczy obiekt. To on zesłał rzeź na Rosjan

Przypomnijmy, że Ukraińcy przeprowadzili udany atak w kierunku lotniska Belbek w nocy z wtorku na środę. Sami Rosjanie przyznali już, że straty są znaczące , a na liście zniszczonych sprzętów znalazły się m.in. samoloty MiG-31 oraz systemy przeciwlotnicze S-300 i S-400 . Tak imponujących zniszczeń dokonały pociski MGM-140 ATACMS wysłane do Kijowa z USA. Pierwsze dowody użycia tej broni Rosjanie znaleźli kilka godzin po ataku – były to fragmenty subamunicji M74 .

Teraz w mediach społecznościowych pojawiają się kolejne fotografie stanowiące dowód użycia przez Ukraińców amerykańskiej broni. Profil Ukrainian Front na platformie X publikuje zdjęcia znalezionych przez Rosjan kolejnych fragmentów ATACMS-ów. Żołnierze znów znaleźli na lotnisku podpociski M74, ale też znacznie większy element broni zachowany w dobrym stanie. To on pozwolił dotrzeć pociskom do bazy lotniczej przy Sewastopolu.

Istotne pozostaje też, co odpowiada za zniszczenia w przypadku wspomnianych ATACMS-ów. To wspomniane podpociski M74, których w ważącej 560 kg głowicy bojowej pocisku w wersji Block I znajduje się aż 950. Każdy z nich mierzy ok. 6 cm i waży ok. 0,59 kg – ich fragmenty również znaleźli Rosjanie w Belbeku. Uwalniana na krótko przed dotarciem do celu subamunicja może razić obszar o z góry ustalonej powierzchni – a to zasługa możliwości rozprowadzenia odłamków M74 na różnej wysokości.