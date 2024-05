Rzeź ukraińskich haubic. Tracą jedną za drugą

2S22 Bogdana to swojego rodzaju symbol trwającej wojny. Haubica została opracowana jeszcze w 2016 r., a zaprezentowana dwa lata później. Ukraińcy długo bazowali na jednym prototypowym egzemplarzu, który w wyniku rosyjskiej agresji musieli wykorzystać w operacji wyzwolenia Wyspy Węży . 2S22 Bogdana poradziła sobie na tyle dobrze, że podjęto decyzję o uruchomieniu produkcji seryjnej, która zaowocowała już kilkoma wariantami, z których każdy przynosił istotne usprawniania.

Maksymalny zasięg rażenia zapewniany przez 2S22 Bogdana to ok. 35 km w przypadku podstawowej amunicji i nawet 60 km w przypadku użycia pocisków wspomaganych rakietowo. Szybkostrzelność sięga sześciu pocisków na minutę. Wcześniejsze warianty 2S22 Bogdana bazowała na podwoziu 6x6, ale nowsze warianty korzystają z podwozia czeskich ciężarówek Tatra w układzie napędowym 8x8. Poza tym posiadają takie usprawnienia jak np. mechanizmem wspomagający ładowanie amunicji do armaty czy opancerzona kabina.