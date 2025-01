Zaatakowali kolej Rosjan. To był strzał w dziesiątkę

Z wyrzutni systemu Iskander-M miotane są pociski balistyczne o długości ponad 7 m i średnicy ok. 0,9 m. Mogą one ważyć, w zależności od ładunku, od 3 tys. kg do nawet niemal 5 tys. kg i dolecieć do celu oddalonego o kilkaset km. Po wystrzeleniu rozpędzają się do prędkości hipersonicznej - nawet ponad 7 Ma, czyli ponad 8 tys. km/h. Z tego powodu są trudne do zestrzelenia i można to robić jedynie przy pomocy najbardziej zaawansowanych systemów przeciwlotniczych (np. Patriot), na których niedobory Ukraińcy wciąż się skażą.