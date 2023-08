Wzorowa szarża Ukraińców. Trzy rosyjskie pozycje zlikwidowane

Materiał wideo został zamieszczony w serwisie społecznościowym Facebook, na oficjalnym kanale prowadzonym przez 45. Samodzielną Brygadę Artylerii ukraińskiej armii. To jednostka, która ma na koncie wiele udanych ataków na wrogie pozycje, dzięki niej udało się zniszczyć np. cenny system obrony przeciwlotniczej Pancyr-S1 . Tym razem łupem Ukraińców padły mniejsze sprzęty wroga, ale aż trzy, przez co na danym odcinku frontu Rosjanie mogą mieć pewne problemy do czasu uzupełnienia zasobów.

45. Samodzielna Brygada Artylerii ukraińskiej armii zlokalizowała trzy rosyjskie systemy artyleryjskie znajdujące się w niewielkiej odległości od siebie. Było to grono składające się z holowanej haubicy D-30 oraz dwóch znacznie cenniejszych armatohaubic 2S1 Goździk . We współpracy z dywizją rakietową "cele zostały skutecznie wyeliminowane".

2S1 Goździk to armatohaubica samobieżna, której początki produkcji przypadają jeszcze na czasy ZSRR. Korzysta z gąsienicowej trakcji, do przygotowania najważniejszych części konstrukcji wykorzystano doświadczenia zdobyte przy produkcji czołgu PT-76 oraz transportera opancerzonego MTLB.

Na drogach 2S1 Goździk rozpędza się do ok. 60 km/h, w terenie maksymalnie do 30 km/h. Uzbrojenie stanowi tu armata 2A31 kal. 122 mm. Zasięg rażenia celów przy pomocy 2S1 Goździk dochodzi do 15 km. Podstawowe pociski dedykowane do tego systemu artylerii ważą ok. 22 kg.