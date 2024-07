Pojazd wojskowy wylądował w rowie. Groźny wypadek koło Sulechowa

Do niecodziennego zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 32 koło Sulechowa w województwie lubuskim. Pojazd wojskowy zjechał z pasa ruchu, wpadł do rowu i przewrócił się na bok. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Okazało się, że to samobieżna haubica DANA wz. 77. Wyjaśniamy, co to za sprzęt?