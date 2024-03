Wystarczyło 15 minut, jeden czołg i 3 celne strzały. Rosjanie byli bez szans

Nagranie opublikowane przez 53 Oddzielną Brygadę Zmechanizowaną nie jest najlepszej jakości. Dlatego trudno zidentyfikować, jakie maszyny na nim widać. Warto jednak zwrócić uwagę, że na wyposażeniu ukraińskiej jednostki są m.in. czołgi T-72M1 oraz T-64BW, o czym informuje serwis Military Land. Są to maszyny radzieckiej produkcji, które zostały gruntowanie zmodernizowane przez Ukraińców i dostosowane do ich potrzeb.

T-64 to jeden z podstawowych typów czołgów wykorzystywanych przez ukraińskie wojska lądowe. Maszyny były produkowane w latach 1964–1987 i doczekały się licznych modyfikacji. Jedną z nich jest właśnie T-64BW, wdrożona do służby w 2017 r. W jej przypadku Ukraińcy postawili na montaż nowego celownika termowizyjnego TPN-1-TPW, cyfrowego systemu nawigacji i łączności Lybid-K 2RB oraz modyfikacje w zakresie ochrony czołgu.

T-72M1 to eksportowa wersja czołgu podstawowego T-72A armii rosyjskiej, którą od 1984 r. produkowano na zasadzie licencji. Czołgi tego typu wyposażono w silnik wielopaliwowy W-46 o mocy 580 kW (780 KM) i mogą poruszać się z maksymalną prędkością 60 km/h w przypadku utwardzanych dróg, a ich zasięg wynosi ok. 450 km. Ich podstawowe uzbrojenie stanowi armata gładkolufowa 125 mm. W 2022 r. Polska przekazała Ukrainie ponad 230 czołgów w wersji T-72M1 i T-72M1R (jest to polska modyfikacja T-72M1). Eksperci uważają, że tego typu czołgi są gorsze do większości rosyjskich czołgów, głównie pod względem zapewnianej ochrony, ale wciąż mogą odgrywać istotną rolę na polu walki.