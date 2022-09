Wystarczył jeden strzał. Rosjanie stracili pojazd z amunicją

Jak donosi Defense Express , pojazd Rosjan jechał w kierunku ukraińskich pozycji, znikając co jakiś czas za drzewami. Pomimo słabej widoczności operatorowi udało się go trafić za pomocą ppk Stugna-P. Pocisk trafił ciężarówkę Ural po ok. siedmiu sekundach lotu z odległości 1,5 km. Przypomnijmy, jakie są możliwości tej broni.

Pocisk Stugna-P, który stanowi wersję rozwojową ukraińsko-białoruskiego Skifa, wszedł na uzbrojenie w 2011 r. Za produkcję tej broni odpowiada Państwowe Kijowskie Biuro Konstrukcyjne "Łucz". Pocisk jest kierowany za pomocą kanału optycznego lub w wiązce laserowej, a jego maksymalny zasięg to 5 km (w nocy jest on mniejszy o 2 km).

W systemie wykorzystywane są pociski o kalibrach 130 mm i 152 mm. Cały zestaw waży ok. 104 kg. Pocisk może być odpalany w trybach ręcznych i automatycznym (tzw. "odpal i zapomnij"). Maksymalna prędkość pocisków Stugna-P wynosi 200 m/s, co jest wystarczające do zwalczania czołgów i pojazdów opancerzonych. Jak zwracał jednak uwagę Przemysław Juraszek, Stugna-P jest nawet w stanie zwalczać cele pokroju śmigłowców, co Ukraińcy już parę razy pokazali.