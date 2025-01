Wysłali nad Ukrainę nowy myśliwiec. Rosja chwali się sukcesem

MiG-35, będący rozwinięciem MiGu-29, został oblatany w Rosji po raz pierwszy w 2016 r. Miał zastąpić starsze modele, jednak Rosja zakupiła tylko sześć egzemplarzy, które trafiły do zespołu akrobacyjnego. Maszyną nie dysponowała armia. W 2023 r. ogłoszono powrót do produkcji MiGa-35, co miało być alternatywą dla programu Su-75 .

Wiadomo też, że samolot wyposażono w nowe silniki o modułowej konstrukcji i cyfrowej kontroli pracy. Są to jednostki RD-33K, które rozpędzają MiG-a do prędkości 2,35 Ma, czyli ok. 2800 km/h. Producent postanowił też przeprojektować względem swojego poprzednika, MiG-a-29, skrzydło. Miało to wpłynąć na lepsze parametry lotu. MiG-35 jest klasyfikowany jako "lekki myśliwiec", choć jego masa startowa wynosi 24,5 t.