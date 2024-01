Rosjanach często bazujący na irańskich dronach Shahed rozwijają też własne konstrukcje. Chodzi m.in. o Eleron T-16 czy właśnie S-70 Ochotnik. Ten ostatni z racji swoich rozmiarów w pełni zasługuje na miano podniebnego giganta. Ma cechować się wprawie 20 m rozpiętości skrzydeł i ok. 14 m całkowitej długości, a do tego masą startową aż 25 t.

Uzbrojenie tego drona będzie mogło ważyć ok. 3 t. Najprawdopodobniej będzie on zdolny do przenoszenia arsenału znanego z myśliwców Su-57, co oznacza, że na pokładzie pojawią się np. pociski Ch-58USzK czy Ch-38M lub bomby KAB-250 lub KAB-500M. Możliwe, że Rosjanie będą w stanie przenosić przy pomocy S-70 Ochotnik także pociski Ch-35 Uran przeznaczone do atakowania celów nawodnych, a nawet broń hipersoniczną (Kindżał). Dotychczas znane prototypy były napędzane przez silnik turbowentylatorowy AL-41F1.