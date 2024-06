Wysłali do Ukrainy broń na testy? Mocarstwo wznawia produkcję PzH 2000

Nicholas Drummond, były oficer piechoty armii brytyjskiej, a obecnie analityk branży zbrojeniowej, określił doniesienia z Niemiec jako "ważną wiadomość". Odniósł się przy tym do informacji na temat problemów PzH 2000 w Ukrainie, które miały dotyczyć m.in. automatu ładowania i awaryjności . Jego zdaniem występowały one jedynie w początkowej fazie wojny i były pokłosiem przede wszystkim niedoświadczonych załóg, a obecnie PzH 2000 pracują na froncie "jak w z zegarku".

Zasięg rażenia PzH 2000 zależy od rodzaju wykorzystywanej amunicji. Przy pomocy standardowych pocisków niemiecki sprzęt pozwala niszczyć cele na dystansie do ok. 35 km, ale w przypadku użycia pocisków z gazogeneratorem lub dodatkowym napędem rakietowym zasięg rażenia zwiększa się odpowiednio do ok. 45 km i ok 65 km. Armata systemu PzH 2000 jest osadzana na gąsienicowej trakcji, co przy silniku o mocy niemal 1000 KM zapewnia mu całkiem dobrą mobilność.