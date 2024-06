Artem Łysohor zaznaczył też, że z informacji dostarczonych przez lokalnych obserwatorów wynika, że mogło dojść do nawet 20 eksplozji. Rosyjskie władze okupacyjne w jednym z komunikatów podały z kolei, że systemy obrony powietrznej zestrzeliły pociski ATACMS (Army TACtical Missile System). Seria wybuchów nie pozostawia jednak wątpliwości, że nie udało się zneutralizować wszystkich celów. To nie pierwszy raz, kiedy pociski ATACMS wykorzystywane przez Ukraińców zadają Rosjanom duże straty.

ATACMS to pociski balistyczne na paliwo stałe produkowane w Stanach Zjednoczonych. Warto wyjaśnić, że Ukraińcy wykorzystywali je już w zeszłym roku, ale jedynie wariant M39 , czyli starszy i mający zasięg do 160 km oraz wykorzystujący naprowadzanie inercyjne. W 2024 r. armia obrońców zaczęła otrzymywać także nowszy warianty tej broni.

ATACMS to jednocześnie broń o dużej sile rażenia. Głowice tych pocisków zawierającą setki bombletów M74. W starszym wariancie jest ich 950, w nowszym ok. 300. Każdy tego typu element waży 590 g i ma zasięg rażenia dochodzący do kilku metrów. Znajduje się w nich m.in. mieszanka zapalająca, w związku z czym przy ataku ATACMS bardzo często dochodzi także do pożaru.