Wyślą w głąb ziemi krótkie wibracje. Poznań bada możliwości geotermalne

Poznań chce zbadać swoje możliwości geotermalne , dlatego przez tydzień geolodzy będą prowadzili nocne badania sejsmiczne . Rozpoczną się one w poniedziałek wieczorem, 17 marca i potrwają aż do niedzieli. Specjalistyczne ciężarówki, które pojawią się na ulicach miasta wieczorami, będą generować krótkotrwałe wibracje w głąb ziemi - podaje Polska Agencja Prasowa.

Jak informuje PAP, badania będą prowadzone za pomocą specjalistycznych ciężarówek wielkości śmieciarki, które przejadą po zaplanowanych trasach. Samochody w trakcie przejazdu będą wysyłały w głąb ziemi krótkotrwałe wibracje. Zostaną one następnie odbite przez znajdujące się pod ziemią warstwy. Wszystko to zostanie zarejestrowane przez tzw. geofony - małe urządzenia pomiarowe wielkości i koloru cytryny. Zostaną one umieszczone w ziemi wzdłuż tras prowadzonych badań. Uzyskane w ten sposób dane są następnie wykorzystywane do tworzenia mapy geologicznej podłoża.