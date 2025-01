Przypomnijmy, że wspomniane myśliwce F-35 z Norwegii wylądowały w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny 8 stycznia . To wsparcie, którego Norwegowie będą udzielać Polsce przynajmniej do Wielkanocy. Tak długo bowiem F-35 w towarzystwie systemu NASAMS będą ochraniać ważny hub logistyczny w Rzeszowie.

Wraz ze wspomnianymi samolotami oraz NASAMS do Polski dotarło również 100 norweskich żołnierzy, którzy stacjonują w pobliżu rzeszowskiego lotniska. Mają oni ważne zadanie - wsparcie funkcjonującego w tym regionie wojska oraz nadzór bezpieczeństwa transportów realizowanych przez hub w Rzeszowie. To ważne, bowiem właśnie Rzeszów stanowi miejsce, do którego trafia sprzęt, który w dalszej kolejności wysyłany jest Ukrainie.