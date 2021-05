Wyprawa na Marsa. Ta mała rybka może bardzo pomóc ludziom

Danio pręgowany to niewielka rybka trzymana w akwariach przez miłośników akwarystyki. Jednak ten tropikalny gatunek ma do zaoferowania znacznie więcej, niż tylko ładny wygląd. Badacze z Queen’s University wierzą, że ta rybka z rodziny karpiowatych może pomóc ludziom lepiej przygotować się do lotów kosmicznych.