Wypłynęły setki okrętów Rosjan. W jednym celu. NATO ma odpowiedź

Około 420 okrętów (różnego typu) znajduje się obecnie w służbie rosyjskiej marynarki wojennej. Ponad 300 z nich, funkcjonujących na co dzień we flotach: Północnej, Pacyfiku i Bałtyku oraz Flotylli Kaspijskiej, miało wyruszyć na duże ćwiczenia, w których armia zamierza szkolić się podczas "kompleksowych ćwiczeń bojowych" . Manewry mają na celu usprawnienie wykrywania, identyfikowania i atakowania celów imitujących małe obiekty nawodne i powietrzne".

Wedle danych gromadzonych przez portal statista.com Sojusz Północnoatlantycki ma o wiele większą liczebność w kontekście marynarki wojennej. Same USA mają do dyspozycji ponad 470 okrętów . Na drugim miejscu znajduje się natomiast Szwecja z ponad 350 statkami, zaś podium zamykają Włosi z marynarką wojenną opartą o ponad 300 jednostek pływających. Łącznie w siłach NATO znajduje się z kolei ponad 2850 okrętów wojskowych , czyli niemal siedem razy więcej niż w Federacji Rosyjskiej. Przyjrzyjmy się kilku ciekawym jednostkom, którymi dysponuje Sojusz Północnoatlantycki.

CVN 78 ma aż 333 m długości przy szerokości 41 m oraz niemal 80 m wysokości. Rozpędza się do prędkości ok. 55 km/h, a na pokładzie pomieści 4,6 tys. osób. Opracowanie tego giganta mogło kosztować nawet 17 mld dolarów – wszystko po to, aby stworzyć nowoczesną jednostkę zdolną do przenoszenia myśliwców F-35, F/A-18, ale też samolotów wczesnego ostrzegania oraz do walki elektronicznej.